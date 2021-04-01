Комплексные замеры радиационного фона провели в Донбассе в феврале и марте

Из-за затопления шахты «Юный коммунар» на Донбассе существует угроза экологической катастрофы. Но на сегодня радиационный фон не превышает норму. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.По его словам, радиационный фон в Донецкой и Луганской областях замеряли в феврале и марты, отбирали образцы почв и воды.«Пока все в норме. Насколько долго продлится это состояние нормы, предположить сложно», — отметил Абрамовский.Он также подчеркнул, что украинским специалистам, представителям ОБСЕ и МАГАТЭ отказывают в доступе на территорию «Юнкома» для мониторинга. По информации украинской стороны, шахта перешла в мокрую консервацию и уже затоплена.«Насколько объективна эта информация, сейчас сказать сложно, так как доступа к шахте нет. Если это так, то через гидравлическую связь между шахтами воды могут попадать из пустот в другие пустоты, то есть переходить в другие стволы шахт. Чем это закончится — можно только предполагать», — добавил министр.Напомним, по информации украинской стороны, в 2018 году прекратилась откачка шахтных вод с «Юнкома». На этой шахте в 1979 году при СССР провели контролируемый ядерный взрыв.Также сообщалось, что Украина просит ООН провести экспертизу ущерба экологии Донбасса.Новости Региона - Сегодня, 18:45 151