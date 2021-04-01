Вузы Луганска переходят на очно-заочное обучение с 12 апреля
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) поручила ответственным ведомствам с 12 апреля организовать в вузах обучение в очно-заочной форме. Об этом сообщили в комиссии.
Образовательный процесс в образовательных организациях (учреждениях) высшего образования организуют в очно-заочной форме с учётом выполнения Требований по организации работы образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования ЛНР в 2020/21 учебном году в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
— Срок — с 12 апреля 2021 года, — говорится в протоколе заседания.
При этом студенты выпускных курсов будут лично участвовать в семинарских, практических и лабораторных (клинических) занятиях, а также очно присутствовать на промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Кроме того, к очным занятиям допустят студентов из России. Это произойдёт в том случае, если у них будет при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции — прим. ред.), проведённого на территории Российской Федерации за три календарных дня до прибытия на территорию ЛНР.
Студентов с территории Украины к образовательному процессу допустят только после теста на отсутствие коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР в условиях медицинских учреждений ЛНР.
Красота и здоровье - Сегодня, 18:22 238
Образовательный процесс в образовательных организациях (учреждениях) высшего образования организуют в очно-заочной форме с учётом выполнения Требований по организации работы образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования ЛНР в 2020/21 учебном году в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
— Срок — с 12 апреля 2021 года, — говорится в протоколе заседания.
При этом студенты выпускных курсов будут лично участвовать в семинарских, практических и лабораторных (клинических) занятиях, а также очно присутствовать на промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Кроме того, к очным занятиям допустят студентов из России. Это произойдёт в том случае, если у них будет при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции — прим. ред.), проведённого на территории Российской Федерации за три календарных дня до прибытия на территорию ЛНР.
Студентов с территории Украины к образовательному процессу допустят только после теста на отсутствие коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР в условиях медицинских учреждений ЛНР.
Красота и здоровье - Сегодня, 18:22 238
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