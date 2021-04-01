ВСУ дистанционно заминировали берег Донца, где подорвались подростки – защитник ЛНР

Киевские силовики дистанционно заминировали берег реки Северский Донец в районе Славяносербска, где вечером 6 апреля подорвались двое подростков. Об этом рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным "Казар", подразделение которого обороняет Славяносербск.На окраине Славяносербска 6 апреля в результате подрыва на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения."Противник дистанционно совершает минирование берега, в результате чего происходят подрывы мирного населения", - сказал "Казар".Он сообщил, что вечером 6 апреля первыми взрывы зафиксировали военнослужащие Народной милиции, находившиеся неподалеку от места происшествия."Вчера был услышан двойной взрыв неопределенного взрывчатого вещества, о чем было сообщено дежурному подразделению саперов. Они выдвинулись на взрыв, где обнаружили одного "двухсотого" (погибшего), одного "трехсотого" (раненого), - рассказал военнослужащий.Он отметил, что выживший подросток рассказал спасшим его саперам Народной милиции о том, что вместе со своим другом хотел "посмотреть на Северский Донец".Военнослужащий Народной милиции призвал жителей Республики обращать внимание на знаки минной опасности и не приближаться к берегу Северского Донца на участках у линии соприкосновения.Ранее Народная милиция ЛНР сообщала о том, что киевские силовики дистанционно минируют берег Северского Донца в районах Славяносербска и расположенного у Станицы Луганской села Николаевка.07 апреля — Луганск