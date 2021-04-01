Налоговые поступления в I квартале выросли на 20% в годовом исчислении – ГКНС

Поступления налогов и сборов в бюджет Республики в I квартале текущего года увеличились более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщили в Государственном комитете налогов и сборов (ГКНС) ЛНР.

"Поступления налогов и сборов за I квартал текущего года превысили уровень аналогичного периода прошлого года более чем на 20 процентов", - говорится в сообщении.

В Госкомналогов добавили, что "по результатам проведенной работы за I квартал 2021 года обеспечен рост налоговых поступлений во все уровни бюджета и внебюджетные фонды".

Ранее пресс-секретарь ГКНС Галина Горобцова сообщала, что налоговые поступления в бюджет Республики в январе-феврале 2021 году увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Ранее ГКНС сообщал о том, что сбор поступлений в сводный бюджет ЛНР в 2020 году увеличился более чем на 9% по сравнению с 2019 годом.

07 апреля — Луганск