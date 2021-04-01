Поступления страховых взносов в I квартале выросли на 21% в годовом исчислении – ГКНС

Объемы поступлений страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование в I квартале текущего года увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщили в Государственном комитете налогов и сборов (ГКНС) ЛНР.

"Рост объемов поступлений страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование к аналогичному периоду прошлого года составил 21 процент", - говорится в сообщении.

В ГКНС отметили, что "тенденция роста платежей отмечается по легкой промышленности, связи, химической промышленности, строительству и торговле, сельскому хозяйству, транспорту, пищевой промышленности".

Ранее в Государственном комитете налогов и сборов ЛНР сообщали, что поступления в бюджет от уплаты единого социального взноса в 2020 году увеличились более чем на 25% в сравнении с предыдущим годом.

Временно исполняющий обязанности председателя ГКНС ЛНР Игорь Яцуненко отмечал, что рост поступлений в бюджет ЛНР от уплаты ЕСВ позволил своевременно выплачивать пенсии и пособия жителям Республики.

07 апреля — Луганск