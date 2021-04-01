МИД обвинил НАТО в наращивании активности на Украине и в Черном море

"Одновременно происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ. На 2021 год запланировано проведение семи совместных учений на украинской территории с различными странами альянса", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованной на сайте ведомства.

Фото: РИА Новости / © Алексей МайшевРФ фиксирует наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на Украине и в Черном море в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.По ее словам, Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения.По ее словам, существенно активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств на Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств."Продолжаются финансовая и материально-логистическая поддержка украинских вооруженных сил со стороны стран НАТО, поставки летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих западными инструкторами", - добавила официальный представитель ведомства.