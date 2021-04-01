Синоптики прогнозируют днем 8 апреля в ЛНР до 12 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 8 апреля будет колебаться от 3 градусов выше нуля ночью до 12 градусов тепла днем, временами пройдет слабый дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 7 апреля до 21:00 8 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, слабый туман; утром и днем слабый кратковременный дождь, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 7-12 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 8-10 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 9-11 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4 до 6 градусов тепла ночью и от 8 до 11 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 8 апреля метеорологи фиксировали в 1875 году – минус 5,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1975 году и составляла плюс 30,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 8 апреля – 05:18, время захода – 19:36. Продолжительность светового дня составит 14 часов 18 минут.

По предварительному прогнозу, 9 апреля местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха понизится на 3-5 градусов. 10 апреля – без существенных осадков, температурный фон постепенно повысится.

07 апреля — Луганск