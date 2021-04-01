Берлин прямо послал Зеленскому сигнал: Украину в НАТО не ждут

В немецком правительстве сдержанно отреагировали на заявление президента Украины поскорее получить План действий относительно членства (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе (НАТО). Вопрос членства Украины в Альянсе «не находится на повестке дня».Об этом заявила представитель федерального правительства Ульрике Деммер, цитирует DW.Она отметила, что Украина является многолетним партнером НАТО, а сам Альянс принципиально исповедует «политику открытых дверей».В то же время, по словам Деммер, «дальнейшие шаги в отношении членства в настоящее время не стоят на повестке дня».Немецкий политик также указала на заявления НАТО, ЕС и других стран-партнеров по эскалации на востоке Украины и стягивании российских войск к границе. Деммер выразила поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны Берлина.Ранее сообщалось, что Германия обеспокоена обострением ситуации на Донбассе и выразила обеспокоенность в диалоге с Россией.Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что членство в НАТО могло бы положить конец войне на Донбассе.Сообщалось, что СНБО готовит специальное решение о мерах на пути к вступлению Украины в НАТО.Новости в Мире - Сегодня, 20:45 0