Мы идём к полной отмене комендантского часа, заявил Пушилин
В Донецке планируют отменить комендантский час на майские праздники и в выходные дни летом. Об этом заявил Денис Пушилин в ходе пресс-конференции.
«В планах отменить комендантский час 9 и 11 мая. Что касается летнего периода, в наших планах начать этапную отмену комендантского часа. На летний период мы планируем отменить комендантский час в выходные дни. Позже мы придём к полной отмене комендантского часа», — сказал он.
При этом Пушилин уточнил, что данные планы будут осуществлены, если не будет обострения конфликта на линии соприкосновения. Новости Донецка - Сегодня, 21:33 99
«В планах отменить комендантский час 9 и 11 мая. Что касается летнего периода, в наших планах начать этапную отмену комендантского часа. На летний период мы планируем отменить комендантский час в выходные дни. Позже мы придём к полной отмене комендантского часа», — сказал он.
При этом Пушилин уточнил, что данные планы будут осуществлены, если не будет обострения конфликта на линии соприкосновения. Новости Донецка - Сегодня, 21:33 99
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