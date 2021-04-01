ДонЖД запустила новый поезд из Лисичанска

Региональный филиал «Укрзалізниці" «Донецкая железная дорога» назначила новый поезд № 6330 сообщением «Лисичанск — Купянск». Поезд выйдет на маршрут с 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба «ДонЖД»Поезд сформирован Сватовским моторовагонным депо и состоит из 4 вагонов. Полная стоимость билета будет составлять 30 гривен.«Отметим, что для удобства пассажиров график движения поезда Лисичанск-Купянск разработан таким образом, чтобы пассажиры смогли пересесть на поезда, которые курсируют в направлениях Граково, Лосево, Волчанск, Тополи и Святогорск», — сказано в сообщении.Новости Региона - Сегодня, 21:15 180