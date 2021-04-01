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Изменены правила при въезде на Украину, — Госпогранслужба

verter Вчера, 22:1543Новости
Изменены правила при въезде на Украину, — Госпогранслужба
При въезде на Украину теперь будут действовать немного другие правила, заявил Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. Об этом сообщает «Канал 24».
Так, въезжающие в Украину должны назвать цель визита. Если этого сделано не будет, то им могут отказать во въезде.
Кроме того, иностранцы должны иметь:
• полис страхования;
• отрицательный тест на COVID-19.
Демченко не пояснил, как именно нужно подтверждать цель въезда, но если вы едете с туристической целью, то подтверждением могут стать документы об аренде апартаментов или обратные билеты.
Также стоит обратить внимание, что новое правило не распространяется на украинских граждан, возвращающихся из-за рубежа. Новости Украины - Сегодня, 22:00 144

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