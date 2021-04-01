Грызлов рассказал об итогах заседания контактной группы по Донбассу

"Украина публично заявила о своей приверженности мерам по прекращению огня, без каких бы то ни было искажений и интерпретаций. Мы приветствуем, что заявление Украины действительно соответствует дополнительным мерам, и из него четко видно, что ответный огонь может открываться только по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса. При этом предотвращение и верификация возможных нарушений должны происходить в ходе двустороннего взаимодействия Донбасса и Украины", - заявил он.

"Остается только надеяться, что Вооруженные силы Украины будут исполнять приказы, продекларированные заявлением, опубликованным на сайте украинского министерства обороны", - подчеркнул Грызлов.

Фото: РИА НовостиКиев вновь попытался исказить меры по обеспечению перемирия в Донбассе, заседание контактной группы закончилось безрезультатно, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, передает РИА Новости.в ЂВнеочередное заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции.в ЂУкраинская сторона, наконец, спустя 8 месяцев, сделала первый шаг к соблюдению режима прекращения огня, отметил Грызлов.в Ђв Ђ"Сегодняшнее заседание контактной группы было инициировано именно Киевом. У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно. Вместо этого украинскими представителями были предприняты попытки вновь выхолостить и исказить указанные меры. Конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации", - сказал он журналистам.в Ђв ЂРанее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.