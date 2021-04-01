Депутат Европарламента призвал Германию "кусать русского медведя"

"Нужно не только тявкать на русского медведя, но и иногда его кусать. Это не убьет медведя, но может заставить его изменить курс. И именно это необходимо", — сказал он.

Фото: РИА НовостиДепутат Европарламента от Нидерландов Питер ван Дален призвал Германию выстраивать более жесткую политическую линию в отношениях с Россией, пишет Die Welt, передает РИА Новости.в ЂОн посоветовал Берлину отказаться от проекта "Северный поток — 2" и принять санкции против организаций, задействованных в его строительстве по примеру США.в Ђв Ђ"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год. В декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключает дальнейших мер против "Северного потока — 2".