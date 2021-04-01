Подросток, выживший на минном поле под Славяносербском, не видел ни одного предупреждения о минах. Мэр города бросился оправдываться



На окраине Славяносербска 6 апреля в результате подрыва на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения. Ранее в прифронтовом селе Николаевка недалеко от Станицы Луганской в результате подрыва на взрывном устройстве получил ранения мужчина.

Шестнадцатилетний подросток Эдуард, выживший при подрыве на взрывном устройстве в Славяносербске, рассказал, что они с другом гуляли по берегу Северского Донца, шли по тропинке, когда попали на минное поле, где и погиб его товарищ. Никаких предупреждающих знаков или табличек с обозначением минной опасности они не видели.

«Я не знал, что туда нельзя ходить. Знал бы, не пошел бы туда», — заявил Эдуард.



Сразу после того, как широко стало известно о трагедии, в СМИ появилось заявление главы администрации Славяносербска С.Крамаренко, что все опасные тропинки и дороги в районе помечены специальными указателями минной опасности.

«На каждой территории Славяносербского района стоят таблички или указатели о том, чтобы население не проходило в те запрещенные места, но, к сожалению, местное население игнорирует, и случаются подобные случаи», — заявил глава администрации.



Крамаренко подчеркнул, что в районе, где подорвались двое подростков, было установлено достаточное количество знаков и табличек, предупреждающих о минной опасности, не заметить которые юноши просто не могли.

По словам главы администрации, что все опасные тропинки и дороги в районе помечены специальными указателями минной опасности, установкой которых занимаются сотрудники отдела жизнеобеспечения администрации района, представители Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и Международного комитета Красного Креста.



«Но, к сожалению, наблюдается тенденция, когда жители, рассчитывая на свою беспечность, идут к реке Северский Донец, и происходят такие случаи», — сказал он.

«Учитывая, что данные события были неоднократными, ранее в образовательных учреждениях совместно с МЧС неоднократно проводились наглядные агитационные мероприятия, семинары, как нужно себя вести при обнаружении взрывоопасных предметов, но наступила весна, теплое время года, и произошло то, что произошло», — рассказал глава администрации.

Происшествия - Сегодня, 22:17 173 Значительное количество подрывов на минах в районе линии соприкосновения происходит из-за беспечности жителей прифронтовых территорий, игнорирующих знаки минной опасности. Об этом заявил глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко.На окраине Славяносербска 6 апреля в результате подрыва на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения. Ранее в прифронтовом селе Николаевка недалеко от Станицы Луганской в результате подрыва на взрывном устройстве получил ранения мужчина.Шестнадцатилетний подросток Эдуард, выживший при подрыве на взрывном устройстве в Славяносербске, рассказал, что они с другом гуляли по берегу Северского Донца, шли по тропинке, когда попали на минное поле, где и погиб его товарищ. Никаких предупреждающих знаков или табличек с обозначением минной опасности они не видели.«Я не знал, что туда нельзя ходить. Знал бы, не пошел бы туда», — заявил Эдуард.Сразу после того, как широко стало известно о трагедии, в СМИ появилось заявление главы администрации Славяносербска С.Крамаренко, что все опасные тропинки и дороги в районе помечены специальными указателями минной опасности.«На каждой территории Славяносербского района стоят таблички или указатели о том, чтобы население не проходило в те запрещенные места, но, к сожалению, местное население игнорирует, и случаются подобные случаи», — заявил глава администрации.Крамаренко подчеркнул, что в районе, где подорвались двое подростков, было установлено достаточное количество знаков и табличек, предупреждающих о минной опасности, не заметить которые юноши просто не могли.По словам главы администрации, что все опасные тропинки и дороги в районе помечены специальными указателями минной опасности, установкой которых занимаются сотрудники отдела жизнеобеспечения администрации района, представители Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и Международного комитета Красного Креста.«Но, к сожалению, наблюдается тенденция, когда жители, рассчитывая на свою беспечность, идут к реке Северский Донец, и происходят такие случаи», — сказал он.«Учитывая, что данные события были неоднократными, ранее в образовательных учреждениях совместно с МЧС неоднократно проводились наглядные агитационные мероприятия, семинары, как нужно себя вести при обнаружении взрывоопасных предметов, но наступила весна, теплое время года, и произошло то, что произошло», — рассказал глава администрации.Происшествия - Сегодня, 22:17 173

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