В Луганске частично перекроют автомобильное движение и изменят маршруты общественного транспорта в связи с ремонтом дорог

в связи с началом капитального ремонта дороги в рамках реализации Государственной целевой программы «Восстановление дорожной инфраструктуры ЛНР на 2020-2022 годы».В связи с ремонтом данного участка изменится схема движения автобусных маршрутов №110А и №110Б.«Дворец спорта — площадь Ленина — Рембыттехника» (кольцевой) по следующей схеме: Рембыттехника — Дворец спорта — улица Советская — улица Виктора Пятеркина — Ж/д вокзал — улица Пушкина — улица Тараса Рыбаса — улица Коминтерна — улица Артема — площадь Ленина — улица Артема — улица Коминтерна — улица Тараса Рыбаса — улица Пушкина — Ж/д вокзал — улица Коцюбинского — улица Лермонтова — Дворец спорта — Рембыттехника.«Дворец спорта — улица 21 МЮДа — площадь Ленина — Рембыттехника» (кольцевой) будет осуществлять объезд по маршруту: Рембыттехника — Дворец спорта — улица Советская — улица Виктора Пятеркина — Ж/д вокзал — улица Пушкина -улица Тараса Рыбаса — улица Коминтерна — улица Артема — улица Веселогоровская — улица 21-го МЮДа — улица Северная — тупик Белая будка — улица Северная — улица 21-го МЮДа — улица Веселогоровская — улица Артема — улица Коминтерна — улица Тараса Рыбаса — улица Пушкина — Ж/д вокзал — улица Коцюбинского — улица Лермонтова — Дворец спорта — Рембыттехника.Администрация города Луганска просит жителей Каменнобродского района с пониманием отнестись ко временным неудобствами. Экономика - Сегодня, 17:43 733