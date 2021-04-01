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Сегодня, 8 апреля, Зеленский приедет на одно из КПВВ на Донбассе

bot Вчера, 23:1521Новости
Сегодня, 8 апреля, Зеленский приедет на одно из КПВВ на Донбассе
В четверг, 8 апреля, президент Владимир Зеленский сразу после рабочей поездки в Катар, отправится на Донбасс. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Поездка на Донбасс будет...», — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в Telegram-канале PavlovskyNews, Зеленский должен посетить район КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и другие участки на линии разграничения. Новости Украины - Сегодня, 04:32 42

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