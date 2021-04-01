Мирный житель получил тяжелые ранения при подрыве у Желтого – Народная милиция

Мирный житель получил тяжелые ранения при подрыве на взрывном устройстве у берега Северского Донца в районе села Желтое Славяносербского района. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Несмотря на все предупреждения о минной опасности, мужчина 1964 года рождения с целью сократить путь, перемещаясь по лесополосе вдоль берега реки Северский Донецк в районе села Желтое, подорвался на неустановленном взрывном устройстве", - сказал Осадчий.

Он отметил, что по предварительным данным, "сработало взрывное устройство, установленное дистанционным методом боевиками 80-й бригады ВСУ".

"Пострадавший с тяжелыми осколочными ранениями эвакуирован в Луганский Республиканский центр экстренной помощи, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил представитель оборонного ведомства.

От имени командования Народной милиции Осадчий обратился к жителям Республики с призывом быть осторожными.

"Территории вблизи линии боевого соприкосновения являются потенциально опасными для посещения ввиду их беспорядочного минирования подразделениями ВСУ в период активных боевых действий, а также продолжающегося дистанционного минирования. При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры", - сказал он.

Напомним, на окраине Славяносербска 6 апреля в результате подрыва на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщала о том, что киевские силовики дистанционно минируют берег Северского Донца в районах Славяносербска и расположенного у Станицы Луганской села Николаевка.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

07 апреля — Луганск