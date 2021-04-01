Киев отказался возобновить действие координационного механизма контроля перемирия – МИД

Украинская делегация в Контактной группе отказалась от предложений представителей Донбасса по обеспечению работы координационного механизма контроля перемирия. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

"К сегодняшнему заседанию мы подготовили и направили конкретные предложения по обеспечению работы координационного механизма, предусматривающего возможность предотвращения и верификации нарушений режима прекращения огня", - сказала она.

Ковшарь добавила, что предложения включали как декларативную часть, так и конкретные предложения по уточнению координационного механизма с указанием момента введения его в действие.

"Ни на какие наши предложения Украина не согласилась", - рассказала пресс-секретарь.

Она отметила, что несмотря на надежды представителей Республик, "на сегодняшнем заседании украинская делегация вновь настаивала на принятии пустого, неконкретного и не нацеленного на какие-либо практические шаги политического заявления о "возобновлении" перемирия".

"Мы пошли навстречу и предложили компромиссный вариант, включающий политическую декларацию и конкретную практическую часть – возобновление действия координационного механизма с 00:01 8 апреля, и поручение подгруппе по безопасности дополнительно проработать его детали к следующему заседанию", - рассказала Ковшарь.

Она пояснила, что второй компонент важен потому, "что именно нежелание работать напрямую с Республиками в рамках координационного механизма в сентябре прошлого года стало причиной отказа Украины от полноценной верификации нарушений режима прекращения огня, что впоследствии привело к нарастанию их количества и ужесточению характера".

"Через три с половиной часа дискуссии, когда стало ясно, что позиции сторон и, вероятно, их задачи крайне различаются, к украинской делегации присоединился руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Несмотря на прямой и обстоятельный диалог, который завязался между представителями Республик и господином Ермаком, продвинуться в обсуждении практических шагов не удалось", - констатировала пресс-секретарь делегации Республики.

Она добавила, что вместо них "господин Ермак попытался навязать не содержащее вообще никакой конкретики заявление об отсутствии препятствий для выполнения дополнительных мер, возобновлении их действия с завтрашнего дня (при том, что ЛНР и ДНР не прекращали выполнять эти свои обязательства и возобновлять им нечего), стараясь завуалированно подменить понятия сторон, ответственных, согласно договоренности от 22 июля 2020 года, за соблюдение перемирия".

"В итоге заседание завершилось ничем. Очередные попытки украинских представителей поднакопить политический капитал и приподнять рейтинги на чувствительной теме внеочередной видеоконференции Контактной группы не удались", - резюмировала Ковшарь.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

07 апреля — Луганск