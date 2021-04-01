Акция «Тотальный диктант» состоится в Луганске 10 апреля

«10 апреля 2021 года ЛНР присоединится к числу территорий в мире, где состоится ежегодная образовательная международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». Акция направлена на популяризацию грамотности, повышение интереса к русскому языку, сохранение и развитие русской речевой культуры», — говорится в сообщении.Штабом акции в Республике является ЛГПУ, а центральной площадкой станет кабинет русского языка, истории и культуры.«Предполагается, что на 88 площадках, которые зарегистрированы для проведения диктанта, примут участие более 4 000 жителей ЛНР», — отметили в Центре развития образования.Детальную информацию о подготовке к диктанту можно получить на сайте проекта. Культура - Сегодня, 06:00 27