В Луганске начали весеннюю посевную кампанию
Луганские аграрии начали весеннюю посевную кампанию 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
«Стартовал сев яровых культур под урожай 2021 года. Весенняя посевная кампания традиционно начата с посева сельскохозяйственных культур ранних сроков сева: яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха, чечевицы, горчицы и бобово-злаковой смеси», — говорится в сообщении.
В Минсельхозе отметили, что первыми посевную начали агроформирования Луганска, Ровеньков, Антрацитовского, Краснодонского и Славяносербского районов.
«По состоянию на 7 апреля 2021 года площадь сева яровых культур в целом по ЛНР составила 4% к плановому заданию. В том числе, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры уже размещены на 10% от запланированных площадей. Сев горчицы на сегодняшний день произведен на 8%, бобово-злаковой смеси — на 76% от запланированных площадей», — добавили в ведомстве. Экономика - Сегодня, 07:30 49
«Стартовал сев яровых культур под урожай 2021 года. Весенняя посевная кампания традиционно начата с посева сельскохозяйственных культур ранних сроков сева: яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха, чечевицы, горчицы и бобово-злаковой смеси», — говорится в сообщении.
В Минсельхозе отметили, что первыми посевную начали агроформирования Луганска, Ровеньков, Антрацитовского, Краснодонского и Славяносербского районов.
«По состоянию на 7 апреля 2021 года площадь сева яровых культур в целом по ЛНР составила 4% к плановому заданию. В том числе, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры уже размещены на 10% от запланированных площадей. Сев горчицы на сегодняшний день произведен на 8%, бобово-злаковой смеси — на 76% от запланированных площадей», — добавили в ведомстве. Экономика - Сегодня, 07:30 49
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