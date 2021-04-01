Кабинет министров изменил правила выплаты пособия на погребение и недополученной пенсии
C 1 апреля вступило в силу постановление Кабмина от 16.12.2020 № 1279, которым предусмотрены изменения в порядке выплаты пособия на погребение и недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера.
«Укрпочта» не будет выплачивать данные пособия
Отныне средства помощи и недополученные пенсии будут выплачиваться не через «Укрпочту», как раньше, а путем зачисления на банковские счета лиц, открытые в одном из уполномоченных банков.
Среди таких банков, в частности:
— «Первый Украинский Международный банк»
— «Укргазбанк»
— «УкрСиббанк»
— «ОТП Банк»
— «Credit Agricole»
— «Универсал Банк»
— «ПриватБанк»
— «Райффайзен Банк Аваль»
— «Ощадбанк»
— «ТАСкомбанк»
Полный перечень уполномоченных банков доступен по ссылке.
В случае выезда лица, имеющего право на получение пособия на погребение и недополученной суммы пенсии, на постоянное место жительства за границу, и в случаях, требующих срочных выплат, при отсутствии у лица текущего счета, выплаты будут проводиться органами Пенсионного фонда путем перевода средств без открытия счета через «Ощадбанк».
Источник: «Юридический советник для переселенцев» Новости Украины - Сегодня, 07:00 177
«Укрпочта» не будет выплачивать данные пособия
Отныне средства помощи и недополученные пенсии будут выплачиваться не через «Укрпочту», как раньше, а путем зачисления на банковские счета лиц, открытые в одном из уполномоченных банков.
Среди таких банков, в частности:
— «Первый Украинский Международный банк»
— «Укргазбанк»
— «УкрСиббанк»
— «ОТП Банк»
— «Credit Agricole»
— «Универсал Банк»
— «ПриватБанк»
— «Райффайзен Банк Аваль»
— «Ощадбанк»
— «ТАСкомбанк»
Полный перечень уполномоченных банков доступен по ссылке.
В случае выезда лица, имеющего право на получение пособия на погребение и недополученной суммы пенсии, на постоянное место жительства за границу, и в случаях, требующих срочных выплат, при отсутствии у лица текущего счета, выплаты будут проводиться органами Пенсионного фонда путем перевода средств без открытия счета через «Ощадбанк».
Источник: «Юридический советник для переселенцев» Новости Украины - Сегодня, 07:00 177
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