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Сегодня

Стали известны результаты вчерашнего экстренного заседания Трехсторонней контактной группы

bot Сегодня, 07:3026Новости
Стали известны результаты вчерашнего экстренного заседания Трехсторонней контактной группы
Представитель России на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что сегодняшнее экстренное заседание закончилось безрезультатно, обвинив представителей Украины в блокировании «конкретных предложений», сообщает Сегодня.
Грызлов также обвинил Киев в попытке исказить достигнутые ранее договоренности о прекращении огня.
«Конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации», — заявил он
В то же время, по словам представителя Кремля, Украина согласилась исполнить обязательства по недопущению самовольного открытия ответного огня солдатами на линии разграничения на Донбассе. Политика - Сегодня, 06:30 557

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