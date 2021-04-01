В Украине изменят порядок пользования номерами мобильных телефонов
Упрощенная процедура смены мобильного оператора с сохранением номера телефона заработает с 1 декабря 2021 года в Украине. Об этом заявили в Минцифры.
«Услугу по переносу абонентских номеров в Украине начали предоставлять с 1 мая 2019 года. За почти 2 года операторам поступило около 200 тыс. официальных обращений, но 40% заявителям было отказано. Помешала бюрократизированность процессов. Также важно, что каждый год мобильных операторов покидают больше 7 млн ??пользователей, часть из которых потенциально могла бы воспользоваться этой услугой», — говорится в сообщении.
С 1 декабря 2021 года перенос номера будет продолжаться максимум 1 день, при этом абонент сможет обратиться за этой услугой только к новому оператору (а не двум, как было раньше), пользователи без контракта смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенному порядку — регистрация у предыдущего оператора не требуется.
«Министерство юстиции Украины 5 апреля зарегистрировало изменения, которые разработала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи. Ожидается, что новый порядок приведет к росту конкуренции между мобильными операторами и будет стимулировать к улучшению качества услуг, которые получают украинцы», — говорится в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 08:00 340
«Услугу по переносу абонентских номеров в Украине начали предоставлять с 1 мая 2019 года. За почти 2 года операторам поступило около 200 тыс. официальных обращений, но 40% заявителям было отказано. Помешала бюрократизированность процессов. Также важно, что каждый год мобильных операторов покидают больше 7 млн ??пользователей, часть из которых потенциально могла бы воспользоваться этой услугой», — говорится в сообщении.
С 1 декабря 2021 года перенос номера будет продолжаться максимум 1 день, при этом абонент сможет обратиться за этой услугой только к новому оператору (а не двум, как было раньше), пользователи без контракта смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенному порядку — регистрация у предыдущего оператора не требуется.
«Министерство юстиции Украины 5 апреля зарегистрировало изменения, которые разработала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи. Ожидается, что новый порядок приведет к росту конкуренции между мобильными операторами и будет стимулировать к улучшению качества услуг, которые получают украинцы», — говорится в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 08:00 340
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