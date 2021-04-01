Чтобы вступить в НАТО Украине нужно реформировать СБУ вЂ” посольство США

«Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом о СБУ. Реформирование службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО», — отметила Квин.

Ключевым шагом на пути Украины к вступлению в НАТО является реформирование Службы безопасности в соответствии с евроатлантическими принципами.Об этом заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин. Ее слова приводятся в сообщении посольства Соединенных Штатов в Украине на странице в Facebook.Заявление было сделано 7 апреля в ходе ее встречи Квин встретилась с депутатом Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марьяной Безуглой.Отметим, что даже для Киева заявление главы американской дипмиссии стало неожиданным. Ранее, когда в НАТО говорили о возможном будущем членстве Украины, никогда не упоминали СБУ.Обычно говорилось о необходимости борьбы с коррупцией и реформировании Вооруженных сил страны в соответствии со стандартами Североатлантического альянса.Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что вступление страны в НАТО является единственным возможным путем, который приведет завершению войны на Донбассе.Однако в НАТО в настоящее время отделываются лишь общими фразами о «неизменной поддержке» в ее противостоянии «российской агрессии». Цену этим обещаниям осознают даже сами украинские военные.Ранее об этом сказал командующий карательной «АТО» на Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский. Он отметил, что несмотря на все заверения из Вашингтона о том, что США «не оставят Украину один на один с российской агрессией», американская армия не будет воевать с Россией за Украину.источник