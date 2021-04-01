Если Украина нападет на Донбасс: Какой должна быть реакция России?

«Свободная пресса» продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других «авторитетных» медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.Выскажу свое собственное мнение в кратком формате:1. Россия должна вмешаться в течение нескольких часов после любого украинского нападения, потому что оставление сил ЛДНР в одиночестве приведет к чрезмерно большим потерям ЛДНР. Да, они, вероятно, смогут весьма эффективно противостоять, но цена может быть очень высокой. Россия может помочь без таких массовых человеческих жертв.2. Уже на ранней стадии операции России необходимо «заблокировать» воздушное пространство над театром военных действий (по крайней мере, в оперативной глубине Украины) и официально объявить «бесполетную зону».3. Россия должна нанести удар по всей оперативной и даже стратегической глубине Украины, потому что вооруженные силы укронацистов необходимо дезорганизовать и обезглавить. Ключевые должностные лица укронацистов должны быть устранены так же, как это было сделано с ваххабитами в Чечне и в Сирии.4. Российским войскам следует остановиться на текущей линии соприкосновения или рядом с ней по ряду причин, включая i) тот факт, что у России нет моральных обязательств перед украинским народом, который должен освободиться сам, а не ждать, пока это сделает Россия; ii) что России не нужна длительная «противоповстанческая операции»; iii) что Россия не разрушала Украину, и к ней не следует обращаться с просьбами оплачивать за ее восстановление; iv) что если Россия нанесет достаточно серьезное поражение силам укронацистов, страна все равно рухнет.5. Силы ЛДНР, однако, должны продвинуться настолько далеко, насколько они считают необходимым, чтобы установить постоянную международную границу (признанную или нет — не имеет значения) между ЛДНР и остальным Бандерастаном. Россия должна поддерживать силы ЛДНР при помощи «маневра огнем», РЭБ, сил и средств разведки, контроля над воздушным пространством и специальных операций.6. Необходимо уничтожить весь украинский военно-морской флот и военно-воздушные силы (какими бы весьма символичными и по-забавному крошечными они ни были) — включая их вспомогательную инфраструктуру. Нацистов необходимо разоружить — как это было сделано с режимом Саакашвили в 2008 году.7. Хотя и маловероятно, что урконацисты нападут на Крым или попытаются прорваться на остальной части российско-украинской границы, Россия должна быть готова полностью отразить даже крупную атаку на этих направлениях.8. Если в таких городах, как Мариуполь, Николаев, Одесса и др. произойдут какие-либо восстания, России не следует открыто вмешиваться, но она может использовать свои значительные возможности в сфере РЭБ и кибервойны, чтобы помешать работе местных укронацистских властей.9. Все радары береговой обороны России и корабли Черноморского флота должны переключиться в режим наведения на цель, чтобы дать понять любому кораблю, находящемуся в Черном море, что срок его жизни измеряется минутами и зависит целиком и полностью от доброй воли России. То же самое относится и к контролю над воздушным пространством вблизи российского воздушного пространства.10. И последнее, но не менее важное: Россия должна объявить о полном прекращении любого экспорта товаров из России в Украину (включая энергоносители). Пусть задохнутся без товаров «агрессора».Автор: Андрей Раевский (публикуется под псевдоним The Saker) — широко известный на Западе блогер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец — голландец, мать — русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США).