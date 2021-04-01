Сатановский высказался об оскорбившем россиян Серебрякове в эфире канадского радио

"Другое дело люди, которые, уехав, внезапно начали поливать Россию грязью, при этом зачастую получая здесь хорошие гонорары. Это категория, которую не очень любят. Конечно, к ним относятся не сильно доброжелательно. Но это зависит от возраста и состояния души человека", – сказал Сатановский.

"Вот, Серебряков уехал и вернулся. Если бы он не говорил гадостей о России, которые озвучил, уехав в Канаду, никто бы слова про него не сказал. Но даже когда он вернулся, (россияне. — Прим. ред.) пожали плечами и сказали: "Что же ты, мужик, поливал-поливал, а теперь вернулся? Оказалось, что ты там нафиг никому не нужен – чего же ты про нас тут всякую гадость говорил?" Это чисто человеческое", – сказал Сатановский в эфире Vera Radio Canada.

Политолог Евгений Сатановский высказался об актере Алексее Серебрякове в эфире канадского радио, подняв тему его эмиграции и русофобских слов.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Сатановский упомянул Серебрякова, говоря об отношении к эмигрантам в России в эфире канадского радио. Эксперт опроверг нелюбовь к покинувшим РФ бывшим соотечественникам со стороны большинства россиян. Также он обратил внимание на массовость неполной и частичной эмиграции, когда люди живут несколько месяцев в России, а зимой могут проживать в теплых странах (Таиланде, Вьетнаме, Индии).В качестве примера таких эмигрантов политолог назвал Серебрякова, который в 2018 году заявил об отъезде в Канаду и отметился рядом русофобских высказываний. Актер назвал "национальной идеей" РФ силу, наглость и хамство, что многие россияне расценили как оскорбление страны и ее народа. Также он противопоставил родной стране государства Запада, заявив о преимуществах американского подхода к жизни с нацеленностью на успех. Однако в 2021 году стало известно, что Серебряков вернулся в Россию.Сам Серебряков объяснил возвращение из Канады тем, что жизнь в североамериканской стране требовалась для обучения детей. Актер отрицает, что собирался покинуть РФ навсегда. При этом на вопросы о причинах возвращения и отличии жизни в Канаде и России Серебряков предпочитает отмалчиваться. Эксперты связывают это с отсутствием у артиста в Канаде тех же привилегий, статуса и доходов, какими он располагает в нелюбимой РФ.Григорий Егоро