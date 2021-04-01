Лутугино, Георгиевка и Успенка снова оказались без воды из-за аварии на магистральном водоводе.



«В связи с аварийно-восстановительными работами на Лутугинском магистральном водоводе диаметром 400 мм 07 апреля 2021 года с 15:00 ориентировочно до 22:00 08 апреля 2021 (с учетом вхождения в рабочий режим) прекращена подача воды потребителям в населенные пункты Лутугино, Георгиевка, Успенка», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 11:22 28 Подача воды в Лутугино и поселки городского типа Георгиевка и Успенка приостановилась из-за ремонта на магистральном водоводе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.«В связи с аварийно-восстановительными работами на Лутугинском магистральном водоводе диаметром 400 мм 07 апреля 2021 года с 15:00 ориентировочно до 22:00 08 апреля 2021 (с учетом вхождения в рабочий режим) прекращена подача воды потребителям в населенные пункты Лутугино, Георгиевка, Успенка», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 11:22 28

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