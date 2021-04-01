В Дагестане взорвался танк

На территории воинской части № 63354 в Буйнакске в ночь на 8 апреля взорвался танк. Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, в результате возгорания танка пострадавших нет.«На открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан произошло возгорание танка. Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано», — говорится в сообщении.В ЮВО отметили, что причины возгорания устанавливаются.По предварительным данным, сдетонировали боеприпасы, которые были загружены в машину. Взрыв мог произойти из-за короткого замыкания, передает РИА «Дагестан».На месте инцидента работают военные прокуроры.источник