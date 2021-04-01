СМИ: военная техника НАТО переброшена поездом из Польши на Украину

Техника НАТО переброшена к границам России из Польши, параллельно с этим сообщалось о бронетехнике ВСУ, выдвинувшейся в Донбасс.United States Air ForceПользователи Сети зафиксировали на видео переброску бронетранспортеров американского производства M2 Bradley, раскрашенных в пустынный камуфляж, и британских БТР FV101 Scorpion. Они находились на железнодорожном составе совместно с топливозаправщиками и вагонами с боеприпасами. Техника Североатлантического альянса была переброшена поездом на территорию Украины из Польши, сообщает Rusvesna.Другие очевидцы заметили состав Вооруженных сил Украины под Харьковом. Вагоны с бронетехникой двигались в южном направлении в сторону Донбасса. На украинской территории также распространяются видеозаписи, на которых запечатлены российские танки Т-90А. Эшелоны при этом якобы направляются в сторону границы Российской Федерации и Украины.Обстановка на юго-востоке Украины продолжает оставаться напряженной. В Луганске и Донецке сообщают, что подготовлены к любому варианту развития событий в случае дальнейшего обострения ситуации. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Народная милиция находится в полной боевой готовности.Светлана Акульшина