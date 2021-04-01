Более 160 жителей ЛНР получили первые льготные путевки в Республиканскую здравницу

Более 160 жителей ЛНР получили первые льготные путевки на оздоровление в Республиканской здравнице. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики ЛНР.

"На днях свои двери для первых отдыхающих распахнуло первое санаторно-курортное учреждение ЛНР "Республиканская здравница". Первыми заработали санатории в Антраците и Молодогвардейске. Льготные путевки получили более 160 жителей ЛНР", - говорится в сообщении.

Среди первых отдыхающих: ветераны войны, инвалиды, участники боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие от катастрофы, люди, ставшие инвалидами вследствие травм и профзаболеваний на предприятиях до 2014 года. Также возможность оздоровиться получили сотрудники учреждений всех форм собственности, застрахованные Фондом социального страхования на случай нетрудоспособности и в связи с материнством ЛНР.

В санатории отдыхающих доставили автобусы, которые здравница приобрела при содействии Правительства Республики.

В Минсоцполитики отметили, что к первому заезду руководители санаториев готовились заранее, постаравшись сохранить имеющуюся оздоровительную инфраструктуру и развить материально-техническую базу учреждений.

"Проведены текущие ремонты, обновлена материально-техническая база, закуплен транспорт", - рассказал исполняющий обязанности директора Республиканской здравницы Вадим Угленко.

Процедуры, которые отдыхающие могут получить в здравнице, направлены на лечение болезней органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем.

"Пациенты поступают с санаторно-курортной картой, (предварительно) пройдя обследование. На основе сбора анамнеза, жалоб пациента, лабораторных исследований, данных электрокардиограммы назначается соответствующее физиотерапевтическое лечение, которым на данный момент наша здравница и располагает", - подчеркнула главный врач одного из санаториев Галина Светашова.

Она уточнила, что оздоровление длится 21 день. За это время пациент успеет пройти все необходимые процедуры.

"Наши граждане нуждаются и в моральном, и в физическом оздоровлении. Я уверена, что наши сотрудники приложат максимум усилий, чтобы поставить каждого человека на ноги, тем самым принести пользу нашей Республике", - добавила главврач.

В Минсоцполитики напомнили, что Республиканская здравница в 2021 году планирует оздоровить около трех тыс. жителей ЛНР. В настоящее время к запуску готовятся еще два санатория, входящие в состав учреждения.

Ранее начальник управления по вопросам труда и социальной защиты населения администрации Луганска Галина Науменко проинформировала о порядке обеспечения санаторно-курортными путевками в Республиканскую здравницу.

08 апреля — Луганск