Депутат Народного Совета передала две тонны гумпомощи нуждающимся жителям Лутугинщины (ФОТО)
Депутат Народного Совета ЛНР от общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Нелли Задирака передала гуманитарную помощь нуждающимся жителям Лутугинского района. Об этом сообщила пресс-служба ОД.
Активисты проекта "Волонтер" движения доставили две тонны одежды, обуви, предметов домашнего обихода в села Каменка и Македоновка.
"Две тонны одежды мы передали в отдаленные населенные пункты, где председатель и активисты первичных отделений Лутугинского теротделения ОД "Мир Луганщине" раздадут ее нуждающимся жителям", - сказала Задирака.
Руководитель исполкома территориального отделения ОД Павел Зайко подчеркнул, что такая помощь востребована среди жителей Лутугинщины и "Мир Луганщине" продолжит работу в этом направлении.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
08 апреля — Луганск
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