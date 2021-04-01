"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 8 апреля из-за ремонтов
Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 8 апреля возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: улицы Советская, 50 лет Образования СССР, Коцюбинского;
Жовтневый район: улицы Херсонская, 19-я Линия, 3-я Донецкая, переулок Арсенальский;
Каменнобродский район: улицы Мурманская, 21-го МЮДа, Рылеева;
Артемовский район: улица Пятеркина; Александровск, улица Шевченко;
Краснодонский район: поселок городского типа (пгт) Новосветловка, улица Речная; Краснодон, улица Земнухова, переулок Больничный; поселок Атамановка, улица Молодогвардейская; пгт Энгельсово, улица Карла Маркса;
Лутугинский район: пгт Белореченский, улицы Шевченко, 21-го Съезда; пгт Георгиевка; Лутугино; пгт Успенка;
Славяносербский район: Зимогорье, улицы Садовая, Карла Маркса, Панфилова;
Ровеньки: улицы Ровеньковская, Некрасова, Аэродромная, Шахтная, 333-й Стрелковой дивизии;
Свердловск: профилакторий;
Алчевск: улицы Матросова, Орловая, Айвазовского, Кирова, Калинина;
Перевальский район: Перевальск, улица Минская; пгт Чернухино; поселок Горняцкий, улица Горняцкая;
Кировск: улицы Луначарского, Орджоникидзе, Перова;
Брянка: поселок Замковка, улицы Полтавская, Переяславского, Терешковой, Станиславского; пгт Ломоватка, улица Переулок № 2, станция Ломоватка, район шахты;
Стаханов: улицы Литвинова, Чеснокова, Никитина, Гончарова, Олимпийская, Стаханова, Карла Маркса, переулок Серго;
Первомайск: улицы Писарева, Крупской, Красноярская, Полярная, КИМа, Куйбышева, Свердлова;
Антрацит: поселок Шахты № 15, улица Чуйкова;
Красный Луч: улицы Плеханова, Гнилицкой, Северная.
"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", – предупредили в "Луганскводе".
08 апреля — Луганск
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: улицы Советская, 50 лет Образования СССР, Коцюбинского;
Жовтневый район: улицы Херсонская, 19-я Линия, 3-я Донецкая, переулок Арсенальский;
Каменнобродский район: улицы Мурманская, 21-го МЮДа, Рылеева;
Артемовский район: улица Пятеркина; Александровск, улица Шевченко;
Краснодонский район: поселок городского типа (пгт) Новосветловка, улица Речная; Краснодон, улица Земнухова, переулок Больничный; поселок Атамановка, улица Молодогвардейская; пгт Энгельсово, улица Карла Маркса;
Лутугинский район: пгт Белореченский, улицы Шевченко, 21-го Съезда; пгт Георгиевка; Лутугино; пгт Успенка;
Славяносербский район: Зимогорье, улицы Садовая, Карла Маркса, Панфилова;
Ровеньки: улицы Ровеньковская, Некрасова, Аэродромная, Шахтная, 333-й Стрелковой дивизии;
Свердловск: профилакторий;
Алчевск: улицы Матросова, Орловая, Айвазовского, Кирова, Калинина;
Перевальский район: Перевальск, улица Минская; пгт Чернухино; поселок Горняцкий, улица Горняцкая;
Кировск: улицы Луначарского, Орджоникидзе, Перова;
Брянка: поселок Замковка, улицы Полтавская, Переяславского, Терешковой, Станиславского; пгт Ломоватка, улица Переулок № 2, станция Ломоватка, район шахты;
Стаханов: улицы Литвинова, Чеснокова, Никитина, Гончарова, Олимпийская, Стаханова, Карла Маркса, переулок Серго;
Первомайск: улицы Писарева, Крупской, Красноярская, Полярная, КИМа, Куйбышева, Свердлова;
Антрацит: поселок Шахты № 15, улица Чуйкова;
Красный Луч: улицы Плеханова, Гнилицкой, Северная.
"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", – предупредили в "Луганскводе".
08 апреля — Луганск
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