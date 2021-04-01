"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 8 апреля из-за ремонтов

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 8 апреля возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.

На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск:

Ленинский район: улицы Советская, 50 лет Образования СССР, Коцюбинского;

Жовтневый район: улицы Херсонская, 19-я Линия, 3-я Донецкая, переулок Арсенальский;

Каменнобродский район: улицы Мурманская, 21-го МЮДа, Рылеева;

Артемовский район: улица Пятеркина; Александровск, улица Шевченко;

Краснодонский район: поселок городского типа (пгт) Новосветловка, улица Речная; Краснодон, улица Земнухова, переулок Больничный; поселок Атамановка, улица Молодогвардейская; пгт Энгельсово, улица Карла Маркса;

Лутугинский район: пгт Белореченский, улицы Шевченко, 21-го Съезда; пгт Георгиевка; Лутугино; пгт Успенка;

Славяносербский район: Зимогорье, улицы Садовая, Карла Маркса, Панфилова;

Ровеньки: улицы Ровеньковская, Некрасова, Аэродромная, Шахтная, 333-й Стрелковой дивизии;

Свердловск: профилакторий;

Алчевск: улицы Матросова, Орловая, Айвазовского, Кирова, Калинина;

Перевальский район: Перевальск, улица Минская; пгт Чернухино; поселок Горняцкий, улица Горняцкая;

Кировск: улицы Луначарского, Орджоникидзе, Перова;

Брянка: поселок Замковка, улицы Полтавская, Переяславского, Терешковой, Станиславского; пгт Ломоватка, улица Переулок № 2, станция Ломоватка, район шахты;

Стаханов: улицы Литвинова, Чеснокова, Никитина, Гончарова, Олимпийская, Стаханова, Карла Маркса, переулок Серго;

Первомайск: улицы Писарева, Крупской, Красноярская, Полярная, КИМа, Куйбышева, Свердлова;

Антрацит: поселок Шахты № 15, улица Чуйкова;

Красный Луч: улицы Плеханова, Гнилицкой, Северная.

"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", – предупредили в "Луганскводе".

08 апреля — Луганск