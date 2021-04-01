Зеленский направился на Донбасс как верховный главнокомандующий
Президент Владимир Зеленский направился с рабочей поездкой на Донбасс, чтобы «поддержать боевой дух украинских военных в связи с обострением ситуации на передовой». Об этом заявили в пресс-службе Офиса президента.
Как сообщается, президент посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается перемирие, погибли и были ранены украинские военные.
Зеленский едет на Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и «поддержать боевой дух защитников», говорится в сообщении ОП.
Как ранее информировал журналисты, прямо из Катара отправится на Донбасс, чтобы посетить линию разграничения и КПВВ «Марьинка». Новости Украины - Сегодня, 11:37 305
Как сообщается, президент посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается перемирие, погибли и были ранены украинские военные.
Зеленский едет на Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и «поддержать боевой дух защитников», говорится в сообщении ОП.
Как ранее информировал журналисты, прямо из Катара отправится на Донбасс, чтобы посетить линию разграничения и КПВВ «Марьинка». Новости Украины - Сегодня, 11:37 305
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