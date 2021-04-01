На берегу Северского Донца новый подрыв: у села Желтое получил тяжелые ранения местный житель
Мирный житель получил тяжелые ранения при подрыве на взрывном устройстве у берега Северского Донца в районе села Желтое Славяносербского района. Об этом сообщил официальный представитель НМ Яков Осадчий.
«Несмотря на все предупреждения о минной опасности, мужчина 1964 года рождения с целью сократить путь, перемещаясь по лесополосе вдоль берега реки Северский Донецк в районе села Желтое, подорвался на неустановленном взрывном устройстве», — сказал Осадчий.
«Пострадавший с тяжелыми осколочными ранениями эвакуирован в Луганский Республиканский центр экстренной помощи, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщил представитель военных.
Осадчий обратился к жителям с призывом быть осторожными.
«Территории вблизи линии боевого соприкосновения являются потенциально опасными для посещения ввиду их беспорядочного минирования подразделениями ВСУ в период активных боевых действий, а также продолжающегося дистанционного минирования. При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры», — сказал он.
Напомним, на окраине Славяносербска 6 апреля в результате подрыва на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения.
Как подросток смог выжить на минном поле, можно прочитать здесь. Происшествия - Сегодня, 11:35 328
«Несмотря на все предупреждения о минной опасности, мужчина 1964 года рождения с целью сократить путь, перемещаясь по лесополосе вдоль берега реки Северский Донецк в районе села Желтое, подорвался на неустановленном взрывном устройстве», — сказал Осадчий.
«Пострадавший с тяжелыми осколочными ранениями эвакуирован в Луганский Республиканский центр экстренной помощи, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщил представитель военных.
Осадчий обратился к жителям с призывом быть осторожными.
«Территории вблизи линии боевого соприкосновения являются потенциально опасными для посещения ввиду их беспорядочного минирования подразделениями ВСУ в период активных боевых действий, а также продолжающегося дистанционного минирования. При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры», — сказал он.
Напомним, на окраине Славяносербска 6 апреля в результате подрыва на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения.
Как подросток смог выжить на минном поле, можно прочитать здесь. Происшествия - Сегодня, 11:35 328
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