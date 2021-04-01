Оргкомитет объявил о начале регистрации заявок для участия в конкурсе "Мисс ЛНР – 2021"

Организационный комитет конкурса красоты и таланта "Мисс ЛНР – 2021" объявил о начале регистрации заявок от желающих принять участие в состязании. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил руководитель оргкомитета Евгений Мурылев.Организатором конкурса выступила общественная организация "Медиа группа "Телевизионная инициатива молодежи" ("ТИМ") при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР и администрации Луганска."С 8 по 25 апреля мы объявляем регистрацию на участие в конкурсе красоты и таланта "Мисс Луганской Народной Республики 2021". Вся информация и регистрация проходят исключительно на официальном сайте конкурса", - проинформировал Мурылев, уточнив, что если до 25 апреля не поступит достаточного количества заявок, то сроки регистрации могут быть продлены.Руководитель оргкомитета рассказал, что конкурс будет проходить "в строгих рамках правил конкурса красоты "Мисс Россия"."То есть, это идентичные правила: рост от 165 сантиметров, возраст – от 18 до 30 лет, отсутствие видимых татуировок, отсутствие (в интернете) фото и видео эротического характера, а также порочащих достоинство участницы либо нашего края и без уголовной ответственности; прописка (регистрация) значения не имеет, но проживание обязательно на территории ЛНР. Это обязательные условия для того, чтобы участвовать в конкурсе", - уточнил организатор.Отбор кандидатов на участие по зарегистрированным анкетам пройдет в конце апреля путем классического кастинга. На протяжении всего мая планируется подготовка к финалу конкурса: тренировки дефиле, фотосессии, съемки роликов и другие творческие мероприятия."Отберем мы от 12 до 16 девушек. Начало июня – проведение финала конкурса красоты. Дата и время уточняется, место проведения – Луганский Дворец культуры имени Ленина", - сказал Мурылев.Для лучших участниц конкурса предусмотрены те же звания, что и прежде: "Мисс ЛНР", "Вице-мисс", "Вторая вице-мисс" и "Мисс зрительских симпатий", которая будет выбрана путем народного голосования с использованием мобильной сети "Лугаком".Консультацию по условиям проведения конкурса и участия в нем можно получить у организаторов мероприятия, контакты которых размещены на официальном сайте конкурса.08 апреля — Луганск