"Лугансквода" до вечера 8 апреля сократила водоснабжение центральной части столицы ЛНР

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" до вечера 8 апреля сократило водоснабжение центральной части столицы Республики. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В связи с ремонтными работами на водоводе диаметром 300 мм, проходящем под автодорожным полотном на пересечении улиц 19-я Линия и 4-я Донецкая города Луганска, 8 апреля с 10:00 ориентировочно до 20:00 будут наблюдаться сбои в подаче воды по улицам Матросова, Молодой гвардии, Шелкового (частично), Советская (частично), городок Пархоменко, школа № 26, (Луганская республиканская) детская туберкулезная больница", - говорится в сообщении.

08 апреля — Луганск