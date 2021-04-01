Политика Джо Байдена на Украине: Повторение Джорджа У. Буш в Джорджии?

В американском издании NI (the National Interest) вышла статья, разделяющая мои оценки и прогнозы по Украине. Как говорит статья, администрация Байдена намерена раскачивать ситуацию на Украине и довести ее до военных действий, чтобы активировать мысль о расширении НАТО на востоке. Статья приводит аналогию с ситуацией в Грузии накануне войны 2008 года, когда аналогичные идеи продвигались Президентом Бушем.Статья прогнозирует Украине такой же катастрофический результат, как в Грузии, в случае провоцирования вооруженного конфликта, утверждая что Европа не собирается ввязываться в военные конфликты, а у США не хватит решимости вступить в военный конфликт на стороне Украины, поскольку это связано с отсутствием единого курса и поддержки Конгресса на военные конфликты.Статья предрекает Украине новые территориальные потери и крушение экономики по Грузинскому образцу в случае инициации полномсштабного военного конфликта, поскольку военная мощь России и Украины не подлежит никакому сравнению. Статья показывает, что кроме похлопывания по плечу и снабжения Украины некоторым количеством оружия, США не готовы оказывать какой-то прямой поддержки, а накопленная на границах Украины российская армия уже почти вдвое превышает только по одной численности все наличные силы ВСУ.Добавлю от себя то, что основной урон в войне в Грузии, равно как и в войне в Сирии, Россия наносила военно-воздушными силами, которые у России неоспоримо самые масштабные в регионе и намного превосходящие все региональные ВВС стран НАТО. В отсутствие собственной сильной авиации, ВСУ совершенно беззащитны в случае прямого конфликта и будут уничтожены буквально в течение нескольких дней, как это имело место и в Грузии. Про ВМС и говорить ничего не надо: в случае военного конфликта тяготеющая к России Одесская область - следующий кандидат на вхождение в состав пресловутой "новороссии".И, самое главное во всем этом то, что Запад практически исчерпал по пустякам все способы давления на Россию - она просто перестала опасаться реакции Запада потому, что все инструменты в борьбе с Россией уже применены по самым диким и пустяковым поводам. А в военный конфликт с Россией не только никто не ввяжется, но как показал опыт Грузии, Украину же еще и назовут виноватой.Исходя из этого, Украине следует ориентироваться лишь на нарастание напряженности, если она хочет удовлетворить своих американских друзей. Но ни в коем случае не на прямой военный конфликт, который окончится для Украины трагично.Соломон Манн, Израиль