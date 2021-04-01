Конфликт в Донбассе можно урегулировать за год, если Киев выполнит обязательства – Козак

Конфликт в Донбассе можно урегулировать за один год, если Киев будет придерживаться своих обязательств в рамках Минских соглашений. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"С точки зрения возможностей практически урегулировать конфликт, считаю, что он может быть урегулирован, ну, за год. Можно все эти вопросы решить, если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если бесконечно петлять, как сегодня делает Украина , то, боюсь, что сегодня возможен курс на замораживание этого конфликта", - цитирует Козака российское информационное агентство ТАСС.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 апреля — Луганск