Избирком выдал удостоверения всем кандидатам в депутаты Молодежного парламента ЛНР (ФОТО)

Временная молодежная избирательная комиссия (ВМИК) выдала удостоверения всем зарегистрированным кандидатам в депутаты Молодежного парламента (МП) ЛНР. Об этом ЛИЦ сообщила сотрудник аппарата молодежного консультативно-совещательного органа Ирина Шмырина."В целом в Луганской Народной Республике было зарегистрировано 259 кандидатов. Уже все из них получили удостоверения, - сказала она. - Это придает активистам уверенности и дает имидж. То есть, молодые люди понимают, что они действительно являются кандидатами в депутаты Молодежного парламента ЛНР".Сотрудник аппарата уточнила, что после выборов кроме основного состава МП ЛНР будет сформирован резерв, в который войдут от 35 до 70 молодых людей. Активисты из их числа смогут претендовать на места в молодежном консультативно-совещательном органе в случае выбытия кого-либо из основного состава."Общаясь с кандидатами этого созыва, хочется сказать, что это будет очень сильный состав. Очень много активистов имеют юридическое образование, - добавила Шмырина. - В целом мы смотрим на ребят, как они себя проявляют в агитационной деятельности, и можно уверенно сказать, что все будет хорошо".В ходе визита в Луганский государственный университет имени Владимира Даля сотрудник аппарата передала последние 17 удостоверений студентам и сотрудникам вуза, претендующим на членство в МП. В рамках мероприятия была проведена жеребьевка, определившая позиции кандидатов в избирательных бюллетенях."Я занималась волонтерской деятельностью, общением с коллегами из Российской Федерации, взаимодействием с общественными организациями Республики, - сказала кандидат в депутаты МП Екатерина Гутько. - Также наша волонтерская организация, председателем которой я являюсь, стала лидером в номинации "Лучшая молодежная инициатива года" конкурса "Достояние Республики". Кроме того, я организовывала много патриотических и экологических акций, чем планирую заниматься и дальше".Активистка констатировала, что "конкуренция сильная, все кандидаты подготовили хорошие предвыборные программы".Напомним, кандидаты в депутаты Молодежного парламента ЛНР начали предвыборную агитацию 1 апреля.Временная молодежная избирательная комиссия зарегистрировала 259 кандидатов в депутаты МП. Ранее оргкомитет Молодежного парламента утвердил состав ВМИК, которая позже сформировала 21 молодежную участковую избирательную комиссию.Постановление о Молодежном парламенте Луганской Народной Республики Народный Совет ЛНР принял 5 марта 2019 года. Голосование на выборах депутатов Молодежного парламента первого созыва проходило с 17 по 25 апреля того же года во всех вузах и на каждой территории Республики. На основании результатов голосования ВМИК утвердила основной и резервный составы депутатов Молодежного парламента ЛНР. В основной состав вошли 35 молодежных депутатов, еще 70 составляют резерв. Позже Молодежный парламент утвердил состав профильных комиссий и их руководство.08 апреля — Луганск