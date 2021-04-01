Краснолучские спасатели помогли вытащить из четырехметрового колодца упавшего туда теленка

Краснолучские спасатели помогли вытащить из колодца глубиной четыре метра упавшего в него 150-килограммового теленка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Инцидент произошел на улице Калинина в Миусинске. Местные жители рассказали прибывшим на место происшествия спасателям, что 150-килограммовый теленок упал в четырехметровый колодец, по колено заполненный грязной водой.

"Сотрудники МЧС и жители улицы соорудили конструкцию, похожую на сидение, усадили на него теленка и с помощью трактора вытащили животное из западни", – говорится в сообщении.

В ходе спасательной операции теленок не пострадал.

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08 апреля — Луганск