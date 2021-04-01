"Начало боевых действий в Донбассе будет началом конца Украины", — заявил он.

Начало боестолкновений в Донбассе станет началом конца для Украины, считает замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.flickr.com / Ministry of Defense of UkraineУкраина может начать широкомасштабное наступление в Донбассе, однако подобное решение будет чревато для Киевом серьезными последствиями. Так Козак прокомментировал слухи о возможном конфликте на юго-востоке Украины во время пресс-конференции.Российская Федерация может встать на защиту населения Донбасса, если этого потребует ситуация, заметил замглавы администрации президента. Конфликт в этом регионе можно решить в течение года, если предпринять все усилия, а не уклоняться от выполнения обязанностей, как это делает Украина, считает он.Владимир Гусе