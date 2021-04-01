На КПВВ «Станица Луганская» за 2 года перевезли более 210 тысяч маломобильных людей с помощью электрокаров

От КПВВ «Станица Луганская» до моста через реку Северский Донец курсируют два электромобиля, которыми могут воспользоваться люди, пересекающие линию соприкосновения. За почти два года работы на этих электокарах было перевезено более 210 тыс. человек. Об этом заявил представитель гуманитарной миссии «Проліска» в Игорь Колосовский.По словам Колосовского, между КПВВ «Станица Луганская» и мостом через Северский Донец есть буферная зона — около 1 км. Ранее её приходилось преодолевать пешком или платить 200-300 грн людям, которые осуществляли перевозку на импровизированных тележках.«С момента старта этого проекта более 210 тыс. человек мы перевезли таким способом. То есть этот проект очень важен в плане доступности для людей. Они всегда могут обратиться к нашим сотрудникам, мы всегда открыты», — отметил Колосовский.При этом услугами по перевозке электромобилями могут воспользоваться только маломобильные категории населения.«Это люди старше 80 лет, это маломобильные люди, которые не могут сами преодолевать такие расстояния. И зимой, когда идёт снег, и летом, когда очень жарко», — добавил представитель гуманитарной организации.Электромобили курсируют на КПВВ «Станица Луганская» ежедневно с 8:00 до 16:00.Новости Региона - Сегодня, 16:09 34