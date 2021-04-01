Киев пиар-действиями в Донбассе имитирует военную угрозу – Козак

Киев своими пиар-действиями в Донбассе имитирует военную угрозу. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Это скорее пиар-действие, которое сопровождается имитацией военной угрозы. Скорее всего, все-таки так, вряд ли у Киева есть реальные намерения развязать полномасштабную войну, хотя все может быть", - цитирует Козака российское информационное агентство ТАСС.

По его мнению, действующая украинская власть стремится отвлечь внимание избирателей от тяжелой внутриполитической ситуации в стране.

"Катастрофическое падение рейтинга президента (Украины) Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа", противоречия бизнес-элит, пандемия - с ними власть справиться не может последовательной работой. Поэтому новая команда "Квартал 95" пришла поставить свой талантливый спектакль - "военная угроза", - отметил Козак, добавив, что для этого имитируются обстрелы и перебрасывается в Донбасс военная техника.

При этом, по словам заместителя руководителя администрации президента России, западные партнеры РФ по "нормандскому формату" движутся в заданном Киевом фарватере затягивания переговоров по урегулированию конфликта.

"Есть огромные проблемы экономические, которые предстоит решать сразу же после реинтеграции Донбасса в состав Украины, и, видимо, поэтому Украина занимает именно такую позицию: удивительную, изнурительную, бесконечную, демагогическую. Переговоры безрезультатны. К сожалению, в фарватере этого движения - поведения Украины - движутся и наши партнеры по нормандскому формату", - сказал Козак, который также является политическим советником президента РФ на переговорах "нормандской четверки".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 апреля — Луганск