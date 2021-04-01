Развязывание Киевом боевых действий в Донбассе станет началом конца Украины – Козак

Развязывание Киевом полномасштабных боевых действий в Донбассе станет началом конца Украины. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

"Я считаю, что есть уже такие оценки, и поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий – это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок", - цитирует Козака российское информационное агентство ТАСС.

В последнее время обострилась ситуация на линии соприкосновения в Донбассе. Оборонное ведомство Республики неоднократно сообщало, что Киев стягивает военную технику и готовится к наступлению.

Козак выразил сомнения, в том, что у Киева есть реальные намерения развязать полномасштабную войну. По его мнению, это скорее пиар-действие, которое сопровождается имитацией военной угрозы. Замруководителя администрации заявил, что конфликт в Донбассе можно урегулировать за один год, если Киев будет придерживаться своих обязательств в рамках Минских соглашений.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 апреля — Луганск