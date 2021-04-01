Украинская пропаганда: разоблачение очередного фейка Киева

Разоблачаем украинские фальшивки:Укропропаганда опубликовала ролик якобы перехвата разговоров "российского куратора" и "артиллеристов ДНР". В ролике "куратор" требует открыть огонь по позициям других бойцов ДНР, чтобы "дать повод" российской армии пересечь границу, написал в своем Telegram-канале Алексей Селиванов."Поделка грубая. Все, кто знает военнослужащих ЛДНР (особенно командиров), прекрасно понимают, КУДА они пошлют любого "куратора", который прикажет стрелять из артиллерии по своим.Но главное даже не в этом. В ролике они начинают стрелять прямо сейчас. А никаких обстрелов из гаубиц (!) позиций Варяга не зафиксировано. Если бы такой случай был, соцсети не заткнешь - информация бы просочилась обязательно.Но самое главное - укроролик показывает карту, на которой "артиллеристы ДНР" якобы стреляют из района Новоазовска в северо-западном направлении по своим позициям. Не обязательно быть военным, чтобы понимать, что по направлению воронок от снарядов будет очевидно, кто стрелял и откуда. И это будет видно и бойцам, и наблюдателям, и всем. И никакого "повода для вторжения" создать не удастся.Украинские центры информационно-психологических операций ССО ВСУ работают грубо и тупо. Но, видимо, ролик, как всегда, рассчитан сугубо на внутреннюю аудиторию. На дебилов, которых они пытаются сделать. (частично вполне успешно) из граждан Украины", - написал он.