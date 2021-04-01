Глава ЛНР обсудил в Стаханове с будущими медиками вопросы трудоустройства специалистов (ФОТО)

Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе рабочей поездки в Стаханов провел встречу со студентами Стахановского отделения медицинского колледжа Луганского государственного медицинского университета (ЛГМУ) имени Святителя Луки. Об этом с места событий передает корреспондент ЛИЦ.Участие во встрече приняли министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко и ректор ЛГМУ имени Святителя Луки, член Общественной палаты ЛНР Александр Торба.Министр здравоохранения доложила главе Республики о том, что средняя заработная плата у медицинских работников среднего звена за последние 1,5 года существенно возросла, однако больницы и поликлиники продолжают испытывать кадровый голод. Особенно нехватка медиков ощущается в отдаленных и прифронтовых городах, таких как Кировск и Первомайск.Студенты поинтересовались у главы Республики, можно ли им рассчитывать на какую-то помощь от государства при переезде на работу в прифронтовые или сельское районы и, в частности, будут ли они обеспечены жильем.Пасечник поручил своему советнику Марине Филипповой выяснить, какие города и районы могут обеспечить жильем молодых специалистов, а какие нет и почему."Марина Викторовна (Филиппова), методом исключения, по тем, кто не предоставляет (или не компенсирует затраты на жилье молодым специалистам выяснить), в чем проблема, в чем сложности, есть ли на их территории нуждающиеся в ремонте и по этой причине не выделяющиеся комнаты, общежития на сегодняшний день и что нужно для того, чтобы их привести в порядок", - сказал глава ЛНР.Пасечник отметил, что Республика будет делать все возможное для того, чтобы молодые специалисты по окончании учебных учреждений оставались жить и работать в ЛНР."Спасибо вам за то, что вы с нами, спасибо вам за то, что вы не уехали, вы здесь и вы герои! Вы готовы отдать всех себя помощи людям и это тоже достойно большого уважения. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы ваша жизнь была лучше, краше, и зарплаты росли, и дороги ремонтировались, и чтобы вода была", - поблагодарил студентов глава ЛНР.Он отметил, что те молодые специалисты, которые по окончании обучения принимают решение остаться работать в Республике, являются настоящими патриотами, стремящимися сделать свой край лучше."В очередной раз просто убеждаюсь, что у нас очень хорошая молодежь, у нас хорошая перспектива – это правда. Может, это потому, что нам пришлось пережить события ада 2014 года, это каким-то образом нас сплотило", - сказал Пасечник.08 апреля — Луганск