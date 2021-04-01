Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе в случае масштабного конфликта – Козак

Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих в Донбассе, в случае масштабного конфликта в регионе. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

"Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - цитирует Козака российское информационное агентство ТАСС.

В последнее время обострилась ситуация на линии соприкосновения в Донбассе. Оборонное ведомство Республики неоднократно сообщало, что Киев стягивает военную технику и готовится к наступлению.

Ранее сегодня Козак выразил сомнения, в том, что у Киева есть реальные намерения развязать полномасштабную войну. По его мнению, это скорее пиар-действие, которое сопровождается имитацией военной угрозы. При этом он подчеркнул, что развязывание Киевом полномасштабных боевых действий в Донбассе станет началом конца Украины. Замруководителя администрации заявил, что конфликт в Донбассе можно урегулировать за один год, если Киев будет придерживаться своих обязательств в рамках Минских соглашений.

Резня в Сребренице или геноцид в Сребренице – одно из самых известных и кровавых событий времен распада Югославии 1991-1999 годов. Самое большое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 апреля — Луганск