Организаторы начали прием заявок от трудовой молодежи на участие в турнире по мини-футболу (ФОТО)

Положение о проведении турнира по мини футболу Рабочая молодежь ЛуганщиныОбразец заявки на участие в турнире по мини футболу Рабочая молодежь ЛуганщиныОбщественное движение (ОД) "Мир Луганщине" начало прием заявок от команд трудовых коллективов Республики на участие в турнире по мини-футболу "Рабочая молодежь Луганщины". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник орготдела Республиканского исполкома общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Сергей Гербеев."Общественное движение "Мир Луганщине" выступило площадкой, которая позволит каждому показать свои таланты, посоревноваться в силе и ловкости. Хотелось бы начать реализацию направления "Рабочие кадры Луганщины" (проект кадрового резерва ОД "Лидеры Луганщины" – примечание ЛИЦ) с турнира по мини-футболу "Рабочая молодежь Луганщины" и пригласить коллективы посоревноваться в силе, ловкости и смекалке", - сказал Гербеев.Он отметил, что в соответствии с положением о турнире, в нем могут принять участие команды, состоящие из восьми игроков возрастом от 18 до 35 лет от любых рабочих коллективов ЛНР.Для этогонеобходимо подать заявку на электронный адрес, форма заявки размещена на официальном сайте или странице ОД в социальной сети Вконтакте."Жеребьевка капитанов команд состоится 19 апреля в офисе общественного движения "Мир Луганщине" по адресу:. Отборочные игры пройдут с 22 апреля в городах Алчевск, Красный Луч, Краснодон", - добавил начальник орготдела общественного движения.Помощник координатора проекта кадрового резерва "Лидеры Луганщины" Алексей Филиппов отметил, что проект "готов выступить главным организатором турнира". По его мнению, такое направление "поможет не только усилить кадровый потенциал Республики, но и поднять имидж рабочих профессий"."Ведь Донбасс – это сердце угля и металлургии. На наших предприятиях работают трудолюбивые и очень грамотные люди, это элита нашего края, они являются для нашей Республики ключевыми и стратегически важными. И нашей задачей является поддержка таких проектов, популяризация и развитие", - сказал Филиппов.Генеральный директор Республиканского Луганского футбольного союза Юрий Малыгин отметил, что "готов оказать всестороннюю поддержку этому проекту", и выразил надежду, что он станет ежегодным."Мы уже договорились, что финал пройдет на Республиканском стадионе "Авангард", - сказал он, добавив, что дата будет определена позже.Победители финального турнира получат ценные призы от общественного движения "Мир Луганщине": телевизоры, фитнесс-браслеты, портативные зарядные устройства, а также памятные подарки."Уважаемые друзья, мы ждем инициативные и активные коллективы Луганской Народной Республики. Будем рады видеть вас на футбольных полях!" - пригласил Гербеев.08 апреля — Луганск