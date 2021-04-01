Российская сторона считает, что активизация боевых действий на Донбассе станет началом конца Украины. Как и вступление Украины в НАТО.Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак.«Я считаю, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел — выстрел себе не в ногу, а в висок», — заявил он.Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление в НАТО является единственным шансом положить конец войне на Донбассе.«Где НАТО и где конфликт в Украине. Где логика? Это тоже начало развала Украины... Никакое НАТО не будет вмешиваться в этот конфликт», — добавил Козак.Новости в Мире - Сегодня, 19:00 88