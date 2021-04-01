В Луганске осуществляется очередной этап выплаты единовременной компенсации
Очередной этап выплаты единовременной компенсации за вред жизни и здоровью жителей, причиненный в результате боевых действий в период с 13 апреля 2014 года, проходит в апреле в Луганске. Об этом сообщили в управлении по вопросам труда и социальной защиты населения Луганской администрации.
«В апреле 2021 года осуществляется очередной этап выплаты единовременной компенсации согласно постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от 20.03.2018г. № 145/18», — говорится в сообщении.
В структурном подразделении пояснили, что для получения выплат необходимо обращаться в отделения Государственного банка ЛНР и отделения связи государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР «Почта ЛНР».
Граждане, которые еще не подали заявления на выплату единовременной компенсации, могут обратиться в управление по вопросам труда и социальной защиты населения по следующим адресам:
Артемовский район — квартал Ленинского Комсомола, 11, кабинет 120, телефон: 34-91-72;
Жовтневый район - квартал Волкова, 30а, кабинеты 3, 4, 13, телефон: 41-34-14;
Ленинский район - улица Котельникова, 17, кабинет 13, телефон: 50-21-44;
Каменнобродский район - улица Карла Либкнехта, 9а, кабинет 106, телефон: 93-12-32. Экономика - Сегодня, 18:55 5
«В апреле 2021 года осуществляется очередной этап выплаты единовременной компенсации согласно постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от 20.03.2018г. № 145/18», — говорится в сообщении.
В структурном подразделении пояснили, что для получения выплат необходимо обращаться в отделения Государственного банка ЛНР и отделения связи государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР «Почта ЛНР».
Граждане, которые еще не подали заявления на выплату единовременной компенсации, могут обратиться в управление по вопросам труда и социальной защиты населения по следующим адресам:
Артемовский район — квартал Ленинского Комсомола, 11, кабинет 120, телефон: 34-91-72;
Жовтневый район - квартал Волкова, 30а, кабинеты 3, 4, 13, телефон: 41-34-14;
Ленинский район - улица Котельникова, 17, кабинет 13, телефон: 50-21-44;
Каменнобродский район - улица Карла Либкнехта, 9а, кабинет 106, телефон: 93-12-32. Экономика - Сегодня, 18:55 5
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